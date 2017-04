Minori stranieri non accompagnati, intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 26 apr - Sottoscritto oggi a Roma, dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli e dal Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dott. Paolo Onelli, il Protocollo d’Intesa per lacontenute nella banca dati del Sistema Informativo Minori (SIM) relativo a minori inseriti nello Schengen Information System II o comunque rintracciati in area Shengen o in altri paesi.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali siglano un documento che permetterà uno scambio informativo e una condivisione dei dati in tempo reale con l’obiettivo di identificare rapidamente i minori stranieri non accompagnati e garantire loro una adeguata protezione nel quadro delle procedure degli accordi internazionali.

Per i profili operativi l’accordo si tradurrà in una stretta sinergia tra il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per la condivisione delle informazioni relative ai minori.

L’attuazione del protocollo è volto ad offrire ulteriori tutele ai minori, con riferimento anche al traffico di esseri umani e allo sfruttamento nel mondo del lavoro.