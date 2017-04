Trapani, casa a luci rosse in pieno centro: denunciate 4 persone

Trapani, 13 apr - Una casa a luci rosse in pieno centro a Trapani. A scoprirla e sequestrarla è stata la Polizia di Stato che ha indagato e denunciato a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, conosciute in città con diversi pseudonimi.

Il sequestro preventivo d'urgenza è stato emesso dalla Procura di Trapani. Gli indagati, che si sarebbero occupati dell'affitto dell'appartamento e del trasloco, oltre che della gestione degli affari, accompagnavano nella casa le prostitute, tutte di nazionalità sudamericana con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Per pubblicizzare gli 'affari' i quattro si servivano di diversi siti internet nei quali inserivano anche i contatti delle donne sfruttate. «L'appartamento sequestrato - spiegano gli investigatori - era frequentato da molti clienti, in prevalenza italiani».

Le stanze erano dotate di ogni comfort e i prezzi di ogni prestazione oscillavano tra i 50 e i 100 euro. Il proprietario dell'appartamento, estraneo ai fatti, non risulta al momento indagato.(AdnKronos)