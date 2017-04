Polizia di Stato, nel 2016 oltre un milione di interventi delle volanti

Roma, 10 apr - Le chiamate al Numero unico di emergenza sono state più di 6 milioni e da parte delle volanti gli interventi sono stati oltre un milione. Sono i dati contenuti nell'inserto didedicato all'attività di polizia 2016 in occasione del 165esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Riguardo agli interventi delle volanti, le chiamate al Nue sono state 6.928.247, gli interventi effettuati 1.009.205, le persone controllate 3.860.966, i veicoli controllati 6.548.146, le persone arrestate 15.583, le persone denunciate 72.755, i controlli degli arresti domiciliari 456.492, le perquisizioni 32.383, i sequestri 29.061.

Riguardo ai Reparti di prevenzione crimine le persone controllate sono state 1.079.059, gli arresti d'iniziativa 771, gli arresti in esecuzione 685, i denunciati 4.096.

POLIZIA, ANTITERRORISMO: NEL 2016 CONTROLLATE OLTRE 160MILA PERSONE

Nell'ambito dell'attività antiterrorismo sono state oltre 160mila le persone controllate a vario titolo.

In aumento anche gli arresti per associazione mafiosa e reati connessi, ben 100 in più rispetto al 2015, mentre sono stati rintracciati ed arrestati 24 importanti latitanti, di cui ben 5 inseriti nell'elenco dei ''pericolosi''.

Ottima anche l'attività della Polizia di Stato nell'ambito del sequestro e della confisca dei beni: oltre 155milioni di euro nel primo caso e più di 53milioni nel secondo, mentre nel campo dei reati contro il patrimonio, oltre al già noto calo dei furti di autovetture, risalta anche la diminuzione di quelli in abitazione, quasi 300 in meno.

Infine, tra i tanti dati compresi nell'inserto del numero di aprile di Poliziamoderna, spiccano gli oltre 2milioni di violazioni al codice della strada accertate e più di 45mila patenti ritirate nel 2016 dalla polizia stradale.(AdnKronos)