Firenze: la Polizia cattura ex politico messicano latitante dal 2012. Deve scontare 2 ergastoli

Firenze, 10 apr - La, di 60 anni, latitante dal 2012, condannato a 2 ergastoli e ricercato in campo internazionale dagli Stati Uniti d’America (ma anche dalle autorità messicane per riciclaggio e violazione delle leggi in materia di sostanze stupefacenti) per associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, frode bancaria, evasione fiscale e false attestazioni in atti destinati alla Pubblica Autorità.

Il latitante è stato un politico messicano, in passato esponente del "Partito Rivoluzionario Istituzionale", che dal 1999 al 2005 ha ricoperto la carica di Governatore dello Stato del Tamaulipas (MEX). Precedentemente, dal 1993 fino al 1995, è stato Sindaco di Matamoros, città messicana situata nel nord dello Stato di Tamaulipas, prossima alla frontiera con gli Stati Uniti d'America.A partire dal 1998, approfittando delle cariche istituzionali ricoperte, avrebbe percepito cospicue tangenti dai narcotrafficanti messicani, riconducibili prevalentemente al noto "Cartello del Golfo", agevolandoli, in cambio, nell’esportazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana negli Stati Uniti d’America.

Le investigazioni per la localizzazione e la cattura del latitante, condotte dal Servizio Centrale Operativo con la collaborazione della Squadra Mobile di Cosenza, nonché con il supporto della Squadra Mobile di Firenze e del Servizio Polizia Scientifica, sono state avviate lo scorso febbraio in seguito alle informazioni fornite dal Department of Homeland Security per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.