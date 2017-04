Olbia, truffa un anziano per 200mila euro: arrestata falsa vedova

Olbia, 5 apr - Ha ripetutamente truffato un anziano 79enne, facendosi prestare denaro per 200mila euro sostenendo di essere una vedova in difficoltà e, che colpì la Gallura 4 anni fa.

Nel pomeriggio di ieri poliziotti del Commissariato di Olbia hanno arrestato una 46enne. I poliziotti sono riusciti a porre fine alla vicenda, iniziata alla fine del 2013, incastrando la donna che da tempo aveva costruito una fitta ragnatela di menzogne ai danni del malcapitato.

La 46enne, all'indomani dell'alluvione causata dal Ciclone Cleopatra si era presentata all'anziano, sotto falso nome, asserendo di essere rimasta vedova e di essere in attesa dell'indennizzo, per i danni provocati dall'alluvione, con il quale avrebbe restituito i soldi chiesti in prestito.

I fatti sono proseguiti fino a ieri raggiungendo la ragguardevole somma di 200mila euro. L'anziano, insospettito dalle sempre più frequenti ed insistenti richieste della donna, ha deciso di denunciare i fatti alla polizia.

Nella mattinata di ieri, dopo essersi accordato con gli investigatori, l'anziano si è incontrato con la donna nel centro cittadino, e dopo aver prelevato e consegnato il denaro alla 46enne, la stessa è stata bloccata dal personale preposto e condotta presso gli uffici del Commissariato.

Le indagini a suo carico nel frattempo avevano permesso di accertare che la donna, oltre a non essere vedova, aveva fornito false generalità e soprattutto non era mai stata vittima dell'alluvione del 2013. La 46enne su disposizione del pm è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell'arresto.(Adnkronos)