Roma, arrestato trafficante di droga: sequestrati 44 kg di cocaina e due pistole

Roma, 5 apr - Gli agenti della Squadra Mobile di Roma hanno arrestato in flagranza di reato D.L., albanese di quarantacinque anni con precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, e sequestrato circa quarantaquattro chilogrammi di cocaina divisa in numerosi ''pani'' tuttidi cui l'uomo aveva la disponibilità.

Gli agenti della Polizia di Stato stavano controllando D.L., sospettando che l'uomo stesse trafficando grandi quantità di sostanze stupefacenti, e appostati nei pressi dell'abitazione dell'uomo in zona Guidonia Montecelio, appena lo hanno visto uscire a bordo della sua auto sono intervenuti.

Il 45enne, alla vista degli agenti, ha tentato di scappare ma è stato immediatamente fermato. Ben nascosti in un'intercapedine appositamente ricavata all'interno della vettura, sono stati trovati ventiquattro ''pani'' di cocaina ciascuno del peso di poco superiore al chilo.

Nella successiva perquisizione dell'abitazione sono state inoltre rinvenute e sequestrate due pistole, illegalmente detenute, una delle quali risultata provento di furto, numerose munizioni di vario calibro, un altro chilogrammo di cocaina, nonché circa 150.000 euro in contanti e materiale di vario genere per il confezionamento e il taglio della cocaina.

Prima di accompagnare l'uomo in Questura gli agenti, insospettiti dalle numerose macchine che l'uomo possedeva, hanno deciso di effettuare un ulteriore approfondito controllo di tutte le automobili, che sono state poi poste sotto sequestro. Sono stati trovati altri diciassette chilogrammi di cocaina, anche questi divisi in ''pani'' e nascosti all'interno di una vettura dentro un vano appositamente ricavato vicino al motore.

D.L. è stato quindi arrestato e portato presso la casa circondariale di Rebibbia a disposizione della Autorità Giudiziaria. Le analisi di laboratorio eseguite dalla Polizia Scientifica hanno evidenziato l'elevatissimo grado di purezza della cocaina sequestrata che, smerciata e rivenduta sul mercato, avrebbe fruttato milioni di euro.(AdnKronos)