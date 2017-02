Caserta, mafia ed estorsioni: Polizia e Finanza e Carabinieri arrestano 31 persone del clan dei Casalesi

Caserta, 2 feb - La, il Centro Operativo D.I.A. di Napoli, con la collaborazione del, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare,(29 in carcere, 2 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili, a vario titolo, di, commesse con l’aggravante della

L’operazione, che si è svolta anche con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Polizia di Stato e di un elicottero del Reparto Volo di Napoli, ha interessato i comuni di Castel Volturno (Ce), Casal di Principe (Ce), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Parete (Ce), Napoli, Salerno, Frosinone, Formia (Lt), L’Aquila e Lanciano (Ch).

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e dal Centro Operativo D.I.A. di Napoli, avevano come oggetto le attività illecite, prevalentemente di natura estorsiva, messe in atto dal clan dei Casalesi - gruppo BIDOGNETTI e consentivano di rilevarne l'evoluzione e le dinamiche organizzative, individuando, di volta in volta, coloro che ne avevano assunto la reggenza dalla seconda metà del 2013 ad oggi.