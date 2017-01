Extracomunitari stipati come "merce" all'interno di furgoni o bagagliai. La Polizia arresta 18 persone [FOTO]

Cremona, 30 gen - Laha eseguito una serie di arresti nei confronti di un'organizzazione di, composta da decine di persone quasi tutte di nazionalità straniera, operante a livello internazionale.

Le operazioni, coordinate e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno visto impiegati decine di uomini della Polizia di Stato e hanno interessato le provincie di Milano, Imperia, Genova, Reggio Emilia, Torino, Varese, Mantova, Pistoia, Reggio Calabria e Catania e della Frontiera di Ventimiglia.

Le indagini, durate quasi due anni, sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Cremona e hanno consentito di individuare un’ampia e ramificata associazione per delinquere finalizzata al trasporto, a fronte di pagamenti di somme di denaro, di cittadini extracomunitari provenienti dalla Siria, dall’Egitto, dall’Eritrea e dal Sudan, con base nella città di Milano e operante per lo più nelle città di Ventimiglia e Nizza.

L’organizzazione criminale è risultata composta da cittadini egiziani e maghrebini, afghani, sudanesi, albanesi, molti dei quali in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ed in misura minore da cittadini romeni e italiani, ben organizzata al suo interno con una precisa divisione dei ruoli, al cui vertice vi erano dei cittadini egiziani che gestivano, sia mediante una fitta rete di contatti diretti con trafficanti che con la complicità di un altro appartenente al gruppo criminale residente a Catania a sua volta in contatto con scafisti e trafficanti provenienti dal nord-africa, il traffico di clandestini provenienti per lo più dalla Siria e diretti nel nord-europa.

Grazie a questi contatti con gli scafisti, infatti, i membri dell’organizzazione riuscivano a sapere degli sbarchi che sarebbero avvenuti sulle coste siciliane o pugliesi, dopodiché indirizzavano i profughi verso la città di Milano; città che i profughi raggiungevano mediante pullman, treni o nell’ambito dei trasporti organizzati per la loro collocazione presso le strutture d’accoglienza. Una volta giunti a Milano gli stranieri venivano agganciati presso la stazione Centrale e nelle vicinanze delle strutture d’accoglienza per organizzare i viaggi finalizzati all’attraversamento della frontiera italiana per raggiungere le desiderate mete del nord dell’Europa.

In alcuni casi le persone giunte in Italia clandestinamente contattavano direttamente i membri dell’organizzazione per ricevere istruzioni su come muoversi e cosa fare. Una volta terminate le trattative, le persone venivano accompagnate verso la frontiera di Ventimiglia dove venivano raggruppate e nascoste in attesa della predisposizione dei mezzi di trasporto necessari all’attraversamento della frontiera.

I viaggi avvenivano quasi sempre di notte tramite una vasta rete di "passeur", con auto, furgoni, camion all’interno dei quali spesso venivano stipati come "merce" da trasporto, all’interno di casse di legno o di bagagliai di autovetture, o in quantità impressionanti, decine di persone stipate in piccoli furgoni. Nella quasi totalità dei casi gli "accompagnatori" utilizzavano percorsi collaudati e ben conosciuti e nei casi in cui veniva utilizzato il treno per il trasporto, si guardavano bene dal viaggiare con i migranti, ma occupavano carrozze diverse per non essere controllati in loro compagnia.

Nel corso delle indagini sono stati svolti dei mirati servizi di appostamento svolti dalla Squadra Mobile di Cremona con la collaborazione del Settore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, della Squadra Mobile della Questura di Imperia anche, in diverse occasioni, in collaborazione con la Polizia Francese, che hanno permesso di effettuare diversi arresti nei confronti dei passeur, fermati mentre cercavano di far entrare illegalmente in Francia decine di immigrati. All’esito dell’indagine sono stati compiutamente ricostruiti 62 viaggi a fronte di un numero assai più numeroso di trasporti che ha, complessivamente, permesso l’ingresso illegale in altri paesi europei di centinaia di individui.

Al termine dell’operazione che ha visto la collaborazione dei poliziotti delle Squadre Mobili di Milano, Imperia, Genova, Reggio Emilia, Varese, Mantova, Reggio Calabria, Catania, del Commissariato di Busto Arsizio, Ivrea, Montecatini e del Settore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, sono state arrestate in Italia 18 persone, 3 delle quali già in carcere. Tuttavia sono stati spiccati altri ordini di cattura nei confronti di 16 individui diversi dei quali detenuti in Francia e Germania o residenti all’estero per i quali sono state attivate le procedure d’internazionalizzazione dei mandati.