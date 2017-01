Contrasto alla corruzione nel mondo sportivo: primo corso sul match fixing per le Forze di Polizia

Roma, 26 gen - Si svolge a Roma, presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale il "", primo corso di alta formazione per gli investigatori delle forze di polizia italiane e internazionali impegnate nella, in relazione alla corruzione in ambito sportivo ed al c.d. match fixing (azioni illegali, prevalentemente corruttive, per manipolare risultati nel mondo sportivo ed agevolare il crimine organizzato ad ottenere profitti sulle piattaforme di operatori di scommesse legalizzate).

Il consesso coordinato dallo SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol e supportato dal Segretariato Generale dell’O.I.P.C. Interpol di Lione, vede anche la partecipazione del CIO – Comitato Internazionale Olimpico, e della sezione Interpol – Integrity in Sport Unit.

Lo scopo della sessione è quello di migliorare le competenze degli investigatori sulla prevenzione e sull’individuazione del reato di match fixing, per accrescere la conoscenza su questo fenomeno criminale transnazionale, e su come rafforzare lo scambio informativo tra le Forze di Polizia dei vari stati, le organizzazioni sportive e le agenzie di scommesse legalizzate con la finalità di combattere la manipolazione delle competizioni sportive.

L’illegal betting ed i proventi derivanti dal match fixing sono l’obiettivo su cui si concentrano congiuntamente gli sforzi del settore pubblico, forze di Polizia e Istutuzioni, e del settore privato, Comitati olimpici, federazioni e società sportive, sports betting operator.

Dal consesso di oggi, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è emerso che costituire un network pubblico/privato è la risposta concreta e forte nella lotta alle organizzazioni criminali.

«L’importanza della collaborazione e della condivisione con altri stati delle informazioni e degli strumenti legislativi a disposizione, possono diventare lo scudo per contrastare il fenomeno corruttivo nello sport» ha dichiarato il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr.ssa Daniela GIUFFRE’ della Sezione Interpol – Integrity in Sport Unit.

Inoltre, come evidenziato da Ingrid BEUTLER del CIO - Comitato Olimpico Internazionale e sottolineato dal Dr. Gennaro CAPOLUONGO, Direttore dello SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinatore dell’evento, «lo sport deve essere d’insegnamento ai giovani ed alla gente per la legalità, non può essere inquinato da fenomeni corruttivi, che ne ledono i più alti valori. Il nostro impegno, come forze di polizia e Istituzioni dello sport, è costituire una rete collaborativa imperforabile proponendo anche ulteriori iniziative formative per gli attori in campo».