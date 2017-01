Poliziotto ferito a Firenze: Dipartimento di P.S. ringrazia i cittadini per sostegno a spese mediche

Roma, 10 gen - Ilha accolto con grande apprezzamento le molteplici e spontanee iniziative avviate in tutta Italia per far fronte alle, poiché testimoniano la stima e la vicinanza della cittadinanza, alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente per la sicurezza della collettività.

In merito il Dipartimento precisa, in ogni caso, che, analogamente a quanto accaduto per altri agenti rimasti coinvolti in incidenti in servizio, provvederà, attraverso i preposti uffici, a far fronte a tutte le spese che si renderanno necessarie per le cure del poliziotto.

Mario Vece, il poliziotto che nell’esplosione ha perso la mano sinistra e rischia di perdere anche l’occhio destro, resterà in ospedale almeno un altro mese. A Capodanno, nel centro di Firenze fu ferito dall'esplosione di una bomba che qualche criminale aveva collocato sulla vetrina della libreria Bargello, culturalmente vicina all’associazione d’estrema destra CasaPound per devastare ed uccidere.