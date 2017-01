► Polizia Stradale: da dicembre a gennaio 6 trapianti, 10 pattuglie, 2.100 Km percorsi in 4 regioni [VIDEO]

Roma, 10 gen - Laè stata protagonista, tra il 5 dicembre 2016 e il 3 gennaio 2017, di, interessando 4 strutture ospedaliere del Veneto, Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna, il terzo caso nel nostro Paese.

La catena di trapianti incrociati di rene da vivente in modalità cross-over è stata eseguita consentendo di donare e trapiantare 5 coppie di pazienti. La catena-cross over è stata possibile grazie a un donatore samaritano che ha "innescato" questo effetto domino che ha permesso a 5 coppie di donare e ricevere un rene e si è conclusa con il trapianto di un paziente iscritto nella lista d'attesa.

La Polizia Stradale ha assicurato il trasporto degli organi nel rigoroso rispetto dei tempi tecnici prefissati per ciascun nosocomio (presenza dell'equipe chirurgica e disponibilità della sala operatoria).

Tutti i trasporti sono stati affidati ad equipaggi della Polizia di Stato ben istruiti sulle finalità del programma. Ma la Polizia Stradale è costantemente impegnata per le esigenze relative all'assistenza sanitaria: nel 2016 sono state 176 le richieste di assistenza pervenute su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato l'impiego complessivo di 462 pattuglie.

In 122 casi le richieste sono pervenute direttamente dalle Prefetture mentre nei rimanenti casi l'istanza è stata avanzata direttamente da strutture sanitarie (42 volte) o da altri uffici (12 volte) ed autorizzata dalle Prefetture medesime.

L'assistenza fornita ha riguardato in 80 casi persone affette da particolari patologie, in 31 casi organi, in 14 plasma/sangue, in 18 sieri/vaccini, in 10 casi medicinali e altre esigenze varie (23). In relazione alla circostanza specifica gli equipaggi della Polizia di Stato sono stati chiamati a svolgere 128 staffette, 39 trasporti e 9 scorte.

Delle 462 pattuglie, 120 hanno fornito assistenza a persone affette da particolari patologie, 111 e 74 hanno trasportato rispettivamente organi e plasma/sangue, 117 rispettivamente sieri/vaccini e medicinali e 40 equipaggi sono stati interessati per altre esigenze varie.

Tutti i Compartimenti della Polizia Stradale hanno ricevuto almeno una richiesta e quelli maggiormente interessati sono stati quello per il Lazio con 74 richieste e quello della Toscana con 28 richieste. Analogamente, tutti i Compartimenti hanno impegnato pattuglie nell´attività in argomento e maggiormente quello per il Lazio (139 pattuglie ) e quello per il Friuli Venezia Giulia (70 pattuglie).