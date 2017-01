► Catania, violente rapine a gioiellerie ed abitazioni: la Polizia arresta 11 persone [VIDEO]

Catania, 10 gen - Laha dato esecuzione ad ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di disarticolare un gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di rapine in gioiellerie, rapine in abitazione ed in villa perpetrate con particolare efferatezza ai danni di persone anziane (picchiate ed immobilizzate), furti in abitazione e ai danni di rappresentati di preziosi.