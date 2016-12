Convenzioni Polizia di Stato: sconti fino al 50% in tutta Italia

Roma, 28 dic -grazie all'accordo tra il Fondo di Assistenza della Polizia di Stato e

Tutti i dipendenti, compreso il personale in pensione, potranno accedere gratuitamente a CICOUPON60, il carnet sconti da scaricare dalla piattaforma www.convenzionistituzioni.it, e risparmiare così presso migliaia di attività in Italia, in ogni settore commerciale e professionale.

Dopo aver effettuato la registrazione al portale www.convenzionistituzioni.it, basta scegliere l'offerta, scaricare il coupon sconto (uno dei 60 coupon annui totali messi a disposizione) e presentarlo, insieme al tesserino di appartenenza, presso l'attività a cui si è interessati, come ristoranti, alberghi, dentisti, studi professionali e molto altro.

