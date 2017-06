Roma, la Polizia scopre una casa di riposo abusiva a Lanuvio

Roma, 23 giu - Sigilli a una casa di riposo abusiva a Lanuvio (Roma). Non aveva ricevuto alcuna autorizzazione per avviare la sua attività dall'autorità competente e così è finito nei guai il titolare della struttura, che è stato denunciato.

Quando gli agenti della Polizia del commissariato di Genzano e Albano Laziale sono entrati a sorpresa, il personale della struttura, in particolare ''l'infermiera'', ha cercato in tutti i modi di nascondere i dispositivi medici abusivamente applicati ai pazienti. Gesto che non è sfuggito ai poliziotti.

Il controllo, esteso a tutta la struttura, ha permesso di scoprire che, all'interno, vi erano 12 anziani, in gran parte non autosufficienti, la cui assistenza veniva demandata a personale non qualificato che esercitava abusivamente la professione medica.

Sono state trovate, fa sapere la Polizia, grosse quantità di farmaci, supporti e strumentazioni per l'assistenza di soggetti non deambulanti, con gravi problematiche respiratorie, nonché, nascosti all'interno di un freezer, generi alimentari scaduti.

Il titolare, 65 anni, originario di Frosinone, ha ammesso di non avere alcuna autorizzazione. È stato denunciato, in concorso con la pseudo infermiera e una cuoca, per abusivo esercizio di professione, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e per la disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. I pazienti sono stati riaffidati ai familiari.(AdnKronos)