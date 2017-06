Tentano di truffare la mamma di una poliziotta: due arresti a Roma

Roma, 23 giu - Tentano di truffare un'anziana, senza sapere che è figlia di una poliziotta. In due sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla polizia a Roma.

La truffa, sulla falsa riga dell'ormai classica tecnica del falso incidente in cui è rimasto coinvolto un parente, era ben orchestrata e il telefonista aveva anche fornito un'utenza, a cui rispondeva un falso carabiniere per avvalorare il fatto.

L'anziana però, ha solo finto di assecondare l'interlocutore e, subito dopo, ha chiamato la figlia poliziotta. Immediatamente la donna si è messa in contatto con i colleghi del commissariato Appio che, in pochissimo tempo, hanno organizzato un servizio di appostamento sotto casa della vittima.

L'attesa è stata breve, gli agenti hanno visto un ragazzo, estraneo al condominio, entrare nel palazzo e lo hanno subito bloccato. L'intuizione si è rivelata esatta: R.V., 25 anni di origini campane, aveva già citofonato alla mamma della poliziotta e si apprestava a salire in casa per concludere la truffa.

Condotto negli uffici del commissariato diretto da Pamela De Giorgi, il ragazzo è stato arrestato.

Il giovane non era arrivato a Roma da solo: poco lontano ad aspettarlo c'era il suo complice che gli investigatori, dopo una rapida indagine, hanno fermato sulla via Appia mentre aspettava in macchina. È stato arrestato anche P.G, 31enne anche lui campano.(AdnKronos)