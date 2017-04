Reggio Emilia, la Guardia di Finanza sequestra 100 prodotti di pelletteria contraffatti

Reggio Emilia, 26 apr - Oltre 100 prodotti contraffatti sono stati sequestratidalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia. I militari hanno scoperto tre persone che mettevano in commercio, in città e in provincia, prodotti di pelletteria, palesemente falsi,

Le successive indagini hanno consentito alle Fiamme Gialle di individuare a Poviglio (RE), nelle abitazioni dei tre, i punti di stoccaggio della merce, dove sono stati sequestrati ulteriori prodotti e due autovetture utilizzate per la commissione degli illeciti.

I tre responsabili, di origini senegalesi e di età compresa tra i 55 e 60 anni, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti.

«Due dei tre soggetti - spiega la Guardia di Finanza - sono stati tra l’altro deferiti poiché, durante le operazioni di polizia giudiziaria, si sono resi responsabili dei reati di resistenza e violenza nei confronti dei militari intervenuti».