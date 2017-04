Verona, nascondeva cocaina in casa: arrestato un 57enne a San Michele

Verona, 26 apr - Un arresto e 80 grammi di cocaina sequestrata. È questo il bilancio dell'operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Verona a San Michele.

I militari hanno sottoposto a controllo R.M., cittadino italiano di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina.

Le successive operazioni di perquisizione, proseguite nell'appartemento a lui riconducibile, hanno permesso di rinvenire, occultate in diversi locali, numerose dosi della stessa sostanza, già predisposte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 80 grammi. Rinvenuta inoltre sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

Le droghe e l’attrezzatura sono state sequestrate, mentre R.M. è stato associato al carcere di Verona – Montorio.