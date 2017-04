Salerno, frode sulle sigarette e riciclaggio: scoperta evasione da 4 milioni

Salerno, 26 apr - Rivendeva illecitamente ingenti quantitativi di tabacchi, acquistati per conto della propria attività, a rivendite dell’agro nocerino-sarnese, in violazione allo specifico regime di autorizzazioni previsto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. A scoprire la singolare ipotesi di frode,, la Guardia di Finanza che ha fatto emergere anche una consistenteL'operazione dei Finanzieri, che ha portato alla denuncia di una persona, ha consentito di accertare in frode- mettendo a confronto i dati acquisiti presso l’Amministrazione dei Monopoli dei quantitativi di tabacchi lavorati acquistati per ciascuna rivendita rispetto alla densità abitativa dei comuni del territorio di competenza - hanno incentrato l’attenzione su una rivendita che sembrava approvvigionarsi di quantitativi anomali, oltremodo superiori a quelli che potevano ragionevolmente essere riconducibili alle potenziali esigenze in relazione al bacino d’utenza.La rivendita di tabacchi, sita a Salvitelle (SA), un paesino del Vallo di Diano che conta complessivamente 567 residenti, aveva incrementato i propri acquisti di sigarette, passandoLe sigarette, ritirate presso il deposito di Potenza dove la rivendita era autorizzata all'acquisto,per poi finire in esercizi pubblici non autorizzati alla rivendita, nei circoli privati e nel “porta a porta”.ai fini delle imposte sul reddito i proventi illeciti derivanti dall’ipotesi di reato di riciclaggio, emerso dalle conseguenti indagini di polizia giudiziaria, per complessivi 4 milioni di euro.