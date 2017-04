'Ndrangheta, Varese: confiscati a Gerenzano immobili riconducibili a un pregiudicato

Varese, 26 apr - Oltre 300mila euro. A tanto ammonta la confisca di beni operata nei giorni scorsi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese che hanno eseguito un Provvedimento – disposto dal Tribunale di Varese su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – di(attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Como).

Eseguita, sempre a suo carico, la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di 1 anno e 6 mesi.

Il provvedimento del Tribunale, che fa seguito ad un precedente Decreto di sequestro emesso nel 2016 ai sensi della normativa antimafia, prende le mosse da un’articolata attività d’investigazione economico-patrimoniale condotta dalle Fiamme Gialle varesine, a seguito degli esiti di una pregressa indagine di polizia giudiziaria svolta dagli stessi militari in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Un'attività che, nel 2014, aveva condotto all’esecuzione di 18 misure cautelari, emesse nei confronti di persone ritenute appartenenti ad una compagine criminale operante principalmente nel saronnese e nella bassa comasca.

L’operazione, denominata “Free Pass”, aveva permesso di individuare le responsabilità di un sodalizio criminale riconducibile ad una cosca della ‘ndrangheta calabrese, già attiva nella zona di Seminara (RC) e operante anche nell’area compresa tra le province di Varese, Como e Milano, da anni dedita alle estorsioni a danno di imprenditori, all’usura, alla corruzione, nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell'indagine, a seguito della recente condanna di uno dei principali imputati a 6 anni di reclusione, i finanzieri varesini, avvalendosi di uno specifico software di indagine investigativa in dotazione al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.), hanno avviato accertamenti volti a valutare sia la sua pericolosità sociale che la sproporzione tra reddito e patrimonio, al fine di procedere all’aggressione patrimoniale dei beni illecitamente accumulati.

Gli accertamenti dei finanzieri, condivisi dall’Autorità Giudiziaria, hanno posto in risalto come «la spiccata propensione criminale del condannato - tale da far ritenere che lo stesso si mantenga con i proventi delle svariate attività delittuose - emerga chiaramente sia dalla lunga “carriera” criminale, caratterizzata da arresti e denunce per associazione per delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati, sia dai suoi costanti contatti con diversi pluripregiudicati», spiega la Guardia di Finanza.

Proseguendo negli approfondimenti investigativi, dagli accertamenti delle Fiamme Gialle è emerso inoltre che il condannato e i suoi familiari vivessero con redditi irrisori, sicuramente inidonei anche a soddisfare le esigenze primarie di vita.

L’analisi complessiva delle movimentazioni economico-finanziarie in entrata e in uscita ha infatti evidenziato una netta sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, con impiego non giustificato di denaro per diverse centinaia di migliaia di euro nel corso degli ultimi anni.

Il patrimonio sottoposto a confisca a carico del condannato e della consorte è costituito da 2 unità immobiliari nel comune di Gerenzano (VA), costituenti un’abitazione a due piani con annesso garage e giardino, per un valore di circa 300.000,00 euro.