Catanzaro, truffa ai danni dello Stato: fermati un funzionario pubblico e tre imprenditori

Catanzaro, 26 apr - Il Personale della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria e i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito questa mattina quattro misure cautelari, di cui una in carcere e tre ai domiciliari, nei confronti di un dipendente regionale e di privati imprenditori indagati per

L'attività ha portato anche al sequestro preventivo di oltre 250.000 euro nei confronti di una società di Vicenza che opera mediante l’impiego di elicotteri.



L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro, su richiesta del Procuratore Aggiunto dott. Giovanni Bombardieri e del Sostituto Procuratore dott. Alessandro Prontera della Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal Procuratore dott. Nicola Gratteri.

«I provvedimenti - si legge in una nota della Procura - riguardano Nicola Giancotti di Sellia Marina (CZ) di 58 anni, funzionario della Regione Calabria già in servizio presso la Protezione Civile (custodia cautelare in carcere), ed altri tre soggetti (arresti domiciliari), nelle rispettive funzioni di Amministratore di fatto (Giuseppe Tornello di Vicenza di 80 anni), Legale Rappresentante (Luigi Tornello di Vicenza di 42 anni) e Procuratore Speciale (Giuseppe Speziali di Bovalino di 74 anni) della Elimediterranea s.p.a., società vicentina proprietaria di elicotteri che ha operato per diversi anni nel settore dell’antincendio boschivo per la Regione Calabria».

Secondo le accuse, «i predetti soggetti attraverso artifici e raggiri» avrebbero provveduto «a presentare e a farsi liquidare due fatture dalla Protezione Civile regionale precedentemente già pagate, per un importo totale di poco più di 250.000 euro, cagionando alla Regione Calabria un danno dello stesso importo per un esborso del tutto privo di oggettiva giustificazione causale - scrive la Procura nel comunicato -. Nello specifico, le due fatture, riguardanti servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi, emesse nel 2012 dalla società Elimediterranea, furono liquidate dalla Regione Calabria una prima volta a giugno 2013 ed una seconda volta, a distanza di un anno e mezzo, a dicembre 2014», spiega la Procura.

Dopo l’effettuazione della seconda liquidazione, «l’istituto di credito destinatario del pagamento per conto di Elimediterranea sollecita il saldo della prima liquidazione, all’epoca non interamente versata, così suscitando l’interesse della nuova dirigenza della Protezione Civile che si accorge del doppio pagamento».

Nella circostanza il «funzionario della Regione Giancotti», secondo le accuse, avrebbe «giustificato tale incongruenza (senza informare la nuova dirigenza) come un errore, sostenendo però, per dissimulare l’illecita operazione, in assoluto difetto di attribuzioni o poteri, che il pagamento del medesimo importo era comunque dovuto in relazione ad altre fatture non saldate, che invece erano già state liquidate, annullate con successive note di accredito ovvero “gonfiate”», conclude la Procura.