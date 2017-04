Napoli, banconote contraffatte: sgominata organizzazione. Fermate 19 persone

Napoli, 21 apr - Associazione per delinquere finalizzata alla produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Con questa accusa, nelle scorse ore, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito un'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali - emessa dal Gip del Tribunale Napoli Nord -

L'ordinanza ha previsto sei arresti in carcere, 11 ai domiciliari e due obblighi di dimora. L'operazione di oggi trae origine da un'articolata attività di indagine - coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord - iniziata nel 2015 e condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli e Roma in relazione ad un'estesa rete di falsari dediti alla produzione, distribuzione e immissione nel mercato di ingentissimi quantitativi di banconote falsificate con classi di contraffazione riconosciute dalla Banca Centrale Europea tra i più diffusi e insidiosi d'Europa.

Banconote appartenenti alla stessa classe di contraffazione sono state oggetto di numerosi sequestri in Francia, Germania, Austria e Bulgaria.

Al vertice dell'organizzazione criminale - spiega la Procura in un comunicato - c'era una persona di 40 anni (già condannata in via definitiva per analoghi fatti commessi nel 2009 e tratto in arresto nel 2012 all'interno di una nuova stamperia di banconote a Vitulazio) che, seppure sottoposta alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, continuava ad avere frequenti rapporti con persone dotate di specifiche competenze nella contraffazione di banconote o nelle più sofisticate tecniche di stampa o, comunque, in grado di fornire macchinari tipografici e stampanti digitali professionali.

Al 40enne, «dunque, sulla base delle indagini effettuate, va riconosciuto un assoluto ruolo "manageriale" nell'associazione - scrive la Procura -: a lui era affidata l'individuazione dei sodali, di instaurare e definire i rapporti con terzi per l'acquisto dei materiali di consumo e l'attrezzatura per avviare il processo di stampa, nonché quello di selezionare e definire le intese con i "committenti" delle partite prodotte di banconote euro false».

Nel corso delle indagini - sempre coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord - la Guardia di Finanza ha individuato due stamperie clandestine destinate alla produzione di valuta falsa (una a Frattaminore e una a Casavatore); ha arrestato in flagranza di reato 11 persone e ha sequestrato banconote contraffatte per un valore nominale complessivo di oltre 11 milioni di euro, tra cui i primi sequestri in territorio nazionale ed europeo delle nuove banconote da 10 e 20 euro della "Serie Europa".

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire gli assetti organizzativi dei soggetti coinvolti, le gerarchie interne, le soluzioni tecniche adottate, i collegamenti e il modus operandi per la produzione, lo staccaggio e l'immissione nella rete distributiva della valuta falsa, nonché di individuare i grossisti dediti alla compravendita di banconote contraffatte e alla loro immissione nel mercato italiano ed europeo.