L'Aquila, carte false per contributi post-terremoto: 5 indagati e sequestri da 420mila euro

L'Aquila, 19 apr - I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila hanno eseguito una serie di sequestri di disponibilità finanziarie e di beni immobili per un valore di circa 420.000 euro nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di aver indebitamente conseguito contributi per la

Le misure cautelari eseguite giungono al termine di numerose indagini di Polizia Giudiziaria eseguite nell’ambito di una più vasta attività investigativa avviata su scala provinciale e finalizzata al contrasto del fenomeno dell'indebita percezione delle provvidenze pubbliche destinate alla ricostruzione degli immobili lesionati dal terremoto.

Più in particolare le indagini hanno consentito di individuare cinque persone che «attraverso false autocertificazioni avevano percepito contributi per un importo pari a 420.000 euro non dovuti, in quanto utilizzati per la riparazione/ricostruzione di immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale», spiegano le Fiamme Gialle in un comunicato.

Queste condotte, integrando gli estremi del reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, hanno portato all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro «per un ammontare complessivo pari alle somme indebitamente percepite dagli indagati»: sequestri eseguiti dalle Fiamme Gialle a seguito di articolati accertamenti di natura patrimoniale finalizzati a ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili ai beneficiari dei contributi.