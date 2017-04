Livorno, omesso versamento di ritenute e Iva: sequestro da 700mila euro per una società

Livorno, 19 apr - Circa 700mila euro. A tanto ammonta il sequestro di denaro e titoli operato dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società operante nel settore turistico. Ad entrare in azione, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno che hanno dato esecuzione, su ordine della Procura della Repubblica labronica, ad un decreto emesso dal gip del locale Tribunale, Ottavio Mosti.

Il sequestro è il frutto di una verifica fiscale eseguita nel 2016 dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria, a seguito della quale sarebbero stati riscontrati, per l'anno d'imposta 2015, omessi versamenti Iva per circa 380mila euro, con il superamento della soglia di punibilità prevista per il relativo reato fiscale e la segnalazione alla Procura della Repubblica del rappresentante legale.

Di conseguenza, in sede di esecuzione del provvedimento cautelare, i militari hanno provveduto a ricostruire le disponibilità finanziarie e la situazione patrimoniale della società e del suo legale rappresentante, sottoponendo a vincolo cautelativo denaro e titoli per un ammontare complessivo pari a circa 320 mila euro, comprensivo di sanzioni e interessi.

Il provvedimento fa seguito a un'altra misura cautelare che lo stesso personale della Guardia di Finanza aveva eseguito nei confronti della medesima società e del suo rappresentante legale - su ordine del gip del Tribunale di Livorno, Antonio Del Forno, nel secondo semestre dello scorso anno - con il sequestro preventivo di denaro e titoli per circa 350 mila euro, a fronte «dell'omesso versamento di ritenute riferite ad emolumenti al personale erogati nel 2014», spiegano le Fiamme Gialle in una nota.

Solo nelle ultime settimane, i reparti della Guardia di Finanza di Livorno hanno sottoposto a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e beni immobili per circa 1,2 milioni di euro collegati a reati fiscali.