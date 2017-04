Torino, sequestrate 10 tonnellate di "falso argento" per un valore di 3 milioni di euro

Torino, 18 apr - Dieci tonnellate di argento falso sequestrato per un valore intorno ai 3 milioni di euro e 29 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti con indicazioni di qualità, di origine o provenienza false.

È questo il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino che, al termine di una lunga indagine, ha sequestrato oltre 60.000 elementi d'arredo falsamente etichettati in argento, effettuando oltre trenta perquisizioni in varie località, prevalentemente a Torino e provincia ma anche nel milanese.

L'attività, coordinata dalla Procura di Torino - Pool Tutela del Consumatore, ha consentito di ricostruire l'intera filiera distributiva del falso argento interamente radicata tra il Piemonte e la Lombardia.

Le località interessate dalle perquisizioni e dai sequestri sono Grugliasco, La Loggia, Settimo Torinese, Rivarolo Canavese, Cuorgnè, Montalto Dora, Burolo, San Mauro Torinese ed infine Melegnano (MB) e San Giuliano Milanese (MB).

La 'filiera' produttiva, di matrice cinese e nord africana, individuata nel corso delle indagini, ha commercializzato, per anni, sul territorio nazionale migliaia di cornici portafoto, oggetti d'arredo di lusso, vassoi e teiere falsamente etichettati 'Silver' o 'Silver Plated' ma in realtà realizzati con ferro, rame o altre leghe, importati da Belgio, Svizzera e Cina e falsamente etichettati 'Made in Italy'.

Nel corso dell'attività i Finanzieri hanno anche sequestrato migliaia di monili, collane e braccialetti composti da pietre dure semi-preziose spacciate per 'Turchese', 'Perle' o 'Quarzo Ialino' ma in realtà pietre verniciate o plastica o residui della fusione del vetro.