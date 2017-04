Torino, appalto bar del Palazzo di Giustizia: sette arresti per corruzione e turbativa

Torino, 10 apr - Otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui sette eseguite (l'ottavo non è stato al momento rintracciato, ndr) questa mattina dalla Guardia di Finanza di Torino in relazione alla vicenda dell'appalto per la gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia torinese.

Gli arrestati sono l'amministratore unico e due amministratori occulti dell'azienda aggiudicataria della gara d'appalto, un dipendente del Comune di Torino, un commercialista di Modena e due intermediari a vario titolo. I reati ipotizzati sono quelli di corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni del Comune di Torino.

L'indagine, coordinata dai magistrati torinesi specializzati nei reati contro la Pubblica Amministrazione e condotta dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - si legge in una nota - ha permesso di delineare il ruolo centrale ricoperto nella vicenda da uno degli amministratori occulti di una società del veronese, «formalmente amministrata da un prestanome», che, secondo l'accusa, si sarebbe adoperato, con l'aiuto di altri corresponsabili, per favorire l'aggiudicazione dell'appalto alla società anche mediante la corruzione di un pubblico ufficiale preposto alla gara.

Secondo la ricostruzione accusatoria, la turbativa della gara sarebbe avvenuta attraverso varie condotte collusive e fraudolente dei soggetti privati, favorite o non adeguatamente contrastate dal pubblico ufficiale, a cui sarebbe stato promesso e poi corrisposto denaro. Poiché dalle false dichiarazioni e dalla falsa o irregolare documentazione prodotta in sede di gara è scaturito un danno per il Comune di Torino, consistito nel mancato incasso del corrispettivo dell'appalto, dei canoni di locazione e nell'impossibilità di riscuotere la fideiussione di euro 32.650, è stato anche contestato, ad alcuni degli arrestati, il reato di truffa ai danni dell'amministrazione comunale torinese.(Adnkronos)