Latina, estorsione e usura tra Velletri e Aprilia: arrestato un 44enne

Latina, 7 apr - I militari del Comando Provinciale Latina, a seguito di un’articolata indagine e dopo aver eseguito numerose perquisizioni, hanno posto agli arresti domiciliari

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Aprilia, hanno permesso di accertare che l'uomo, di 44 anni, nel corso di soli sei mesi avrebbe estorto oltre 100.000,00 euro a diversi soggetti.

«L’usuraio, approfittando delle difficoltà finanziarie in cui versavano le sue vittime, principalmente commercianti e piccoli imprenditori, poneva dei tassi d’interesse smisuratamente superiori al tasso soglia stabilito trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in alcuni casi superiore al 300% del capitale prestato», spiegano le Fiamme Gialle in un comunicato.

Lo schema sarebbe stato studiato in modo da non dare alle vittime la possibilità di affrancarsi dal debito contratto. Infatti, l’uomo «pur utilizzando metodi intimidatori, si mostrava sempre disponibile ad elargire nuove somme di denaro che sarebbero state utilizzate dalle vittime per pagare le rate dei prestiti già contratti: in tal modo gli interessi sul capitale iniziale divenivano sempre maggiori e crescenti».

La delicata attività svolta dai finanzieri della Tenenza di Aprilia, anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché pedinamenti, si è protratta per 6 mesi e ha consentito di ricostruire il modus operandi del 44enne che, all’occorrenza, si serviva della collaborazione di altri connazionali per intimidire le vittime.

Le operazioni sono scattate all’alba di oggi con la notifica del provvedimento coercitivo all’uomo e la perquisizione della sua villa. Nel corso della medesima attività sono stati denunciati all’autorità giudiziaria ulteriori tre persone di origine albanese coinvolte nei fatti.