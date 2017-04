Cuneo, scoperto giro di fatture false per oltre 1,3 milioni

Cuneo, 6 apr - Un giro di fatture false per oltre 1,3 milioni di euro è stato scoperto nelle scorse ore dal Nucleo di Polizia Tributaria di Cuneo al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria. Ad essere smascherata, una società insistente nel cuneese

Tutto è nato da una verifica fiscale nei confronti di uno dei fornitori dell'azienda - con sede a Bra e operante nel settore della verniciatura - risultato essere evasore totale.

Le Fiamme Gialle, attraverso l’analisi della documentazione sequestrata durante la perquisizione dei locali aziendali, hanno accertato che tutte le prestazioni intercorse tra le due società, in realtà, non erano mai avvenute e che le fatture erano state emesse al solo fine di consentire un’evasione delle imposte.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini infatti, l’impresa cuneese, attraverso l’utilizzo di fatture che attestavano falsamente il sostenimento di costi per circa 1,3 milioni di euro, era riuscita a ridurre in modo considerevole il proprio reddito e quindi la relativa tassazione, evadendo in tal modo oltre 1 milione di euro.

I responsabili delle due società, R.G. 69 anni di Bra e P.B. 60 anni di Cuneo, denunciati a vario titolo per reati fiscali, sono ora in attesa del processo. Al termine delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di terreni e immobili intestati al P.B., per un controvalore di oltre 1 milione di euro.