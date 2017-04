Latina, operazione antidroga della Finanza: quattro arresti a Fondi

Latina, 4 apr - Importante operazione antidroga delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina che, nelle scorse ore, hanno eseguito una serie di provvedimenti restrittivi della libertà personale - emessi dal G.I.P. del Tribunale di Latina dott.ssa Laura Matilde Campoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica dott. Giuseppe Miliano –

Le indagini, eseguite dai militari della Compagnia di Fondi, erano state avviate lo scorso ottobre quando venne tratto in arresto G.A., trovato in possesso di circa 3 kg di sostanze stupefacenti (1,678 kg di hashish suddiviso in 17 panetti, 110 gr di cocaina corrispondenti a 220 dosi da destinare alla rivendita e circa 1 kg di marijuana pronta per lo spaccio, nonché 4 piante di marjuana).

Il pusher, anche dopo essere stato recluso in carcere, secondo gli inquirenti avrebbe continuato l’attività illecita impartendo ordini e disposizioni ai suoi “collaboratori".

Le attività investigative sviluppate nei mesi seguenti hanno consentito ai finanzieri di individuare le persone che, insieme a G.A., erano intente all’attività di spaccio di cocaina, hashish e marjuana.