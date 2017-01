Vendevano missili, elicotteri e fucili d'assalto ad Iran e Libia: la GdF di Venezia ferma 4 persone

Venezia, 31 gen -, su ordine della DDA partenopea, sta eseguendo nelle province di Roma, Napoli, Salerno e L’Aquila il

Si tratta, in particolare, di tre persone di nazionalità italiana e di un soggetto libico che, in concorso tra loro, nel periodo dal 2011 al 2015, hanno introdotto in paesi soggetti ad embargo, quali Iran e Libia, in mancanza delle necessarie autorizzazioni ministeriali, elicotteri, fucili di assalto e missili terra aria.

Al centro di tutto la società "Romana elicotteri", che attraverso una coppia di napoletani con entrature nei governi dell'ex blocco sovietico, rivendevano - estero su estero - materiale bellico ai paesi soggetti ad embargo.

La coppia napoletana, Mario Di Leva, convertito all’Islam con il nome di Jaafar, e Annamaria Fontan, entrambi radicalizzati, secondo gli inquirenti ha inviato armi anche ad un gruppo legato all’Isis attivo in Libia. Indagato anche il figlio della coppia.