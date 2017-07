Droga, maxi operazione internazionale della Guardia di Finanza in vari paesi europei. Misure cautelari e sequestri

Napoli, 5 lug - E' in corso unache, in collaborazione con lae altre forze di polizia estere, stanno eseguendo diverse decine di provvedimenti cautelari in carcere e sequestri di beni, in vari Paesi europei.

Obiettivo dell'operazione, un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti.

L'attività d'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e dall'autorità giudiziaria spagnola, ha già portato al sequestro di circa una tonnellata di droga in Italia e in Spagna.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in conferenza stampa che si terrà alle 11.30 nella sede della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo di Roma.