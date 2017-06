Salerno, la Guardia di Finanza sequestra 25 milioni di euro ad imprenditore "povero"

Salerno, 28 giu - Oggi, all'esito di complesse indagini di natura economico-finanziaria, ilha sottoposto a sequestro numerosi e ingenti beni immobili e quote aziendali

La misura è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, in esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale che vede indagate diverse persone per i reati di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

La vicenda riguarda un imprenditore di Agropoli, di fatto operante nel settore edile e del commercio di autoveicoli, già destinatario, nel 2013, di misura di prevenzione patrimoniale in quanto sottoposto a procedimenti penali per usura ed estorsione. Le altre persone coinvolte nelle vicende illecite sono a vario titolo indagate per i predetti reati.

In base agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che successivamente alla predetta misura ablatoria, l'imprenditore, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, si sarebbe avvalso di diversi prestanome per lo più provenienti dall'ambito familiare, ai quali avrebbe intestato numerosi beni e quote di società, oggi sottoposti a sequestro.

Le società sottoposte a sequestro in esecuzione del predetto provvedimento giudiziario sono la CENTRO AUTO A.P. srl, la A.& P. COSTRUZIONIGENERALI srl, la MA.RI. srl, la ICE FACTORY srl, la P.CA.SA. COSTRUZIONI srl e la AUTO CENTRO srl, tutte operanti nel settore edile; nonché la CENTROAUTO ABBATE srl e la CENTRO AUTO di Longobardi Giovanni & Co. snc, operanti invece nel diverso settore del commercio di autoveicoli.

Sono inoltre stati sottoposti a sequestro ulteriori beni di ingente valore economico. Si tratta di circa un centinaio tra terreni e fabbricati situati in varie località del Cilento, e inoltre di nove cantieri edili aperti con opere in corso per la realizzazione di decine di appartamenti tra Agropoli e Castellabate.

Dalle indagini è emersa anche la cointeressenza del predetto imprenditore nella gestione di un noto ristorante salernitano. Da rimarcare il fatto che dagli accertamenti svolti è emerso che il predetto imprenditore dichiarava redditi esigui, ai limiti della soglia di povertà.

Contemporaneamente al sequestro sono state eseguite numerose perquisizioni in provincia di Salerno, Napoli e Roma società coinvolte nella vicenda.