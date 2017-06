Ragusa, prodotti non sicuri: oltre 900mila articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza

Ragusa, 22 giu - Prodotti non sicuri. Maxi sequestro nel ragusano di giocattoli, materiale elettrico, cd, dvd illecitamente duplicati e cosmetici non conformi alla normativa nazionale ed europea a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Ad entrare in azione, nelle scorse ore, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa che, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia sicurezza prodotti, hanno sequestrato oltre 900.000 prodotti per un valore complessivo di oltre 1.500.000 di euro.

In particolare, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa, al termine di accurati accertamenti in tre esercizi commerciali di Modica, Vittoria e Comiso specializzati nel settore, hanno sequestrato i prodotti ricostruendo l’intera filiera distributiva, individuando una persona coinvolta nell’importazione e nella commercializzazione all’ingrosso delle partite di merce irregolare.

Tra i cosmetici sequestrati, smalti, matite per occhi, rossetti, ombretti che, se venduti, avrebbero procurato un profitto di circa 100mila euro.

«Quella dei cosmetici pericolosi è una delle piaghe degli ultimi anni. L’abuso di prodotti di bellezza e di cura del corpo ha causato, infatti, l’insorgere di molte allergie - scrivono le Fiamme Gialle ragusane in una nota -. Complice la crisi sul mercato, prodotti scaduti con date modificate o semplicemente non ritirati dagli scaffali o semplici prodotti economici di marche sconosciute la cui composizione non è, però, chiara. I sequestri di questo genere di prodotti sono ormai quotidiani in tutta Europa - concludono - ma non si riesce ad arrestarne la diffusione e soprattutto a far comprendere ai fruitori finali la pericolosità di questi prodotti soprattutto se usati a lungo».

Il materiale elettrico è stato sottoposto a sequestro penale e il proprietario dell’esercizio commerciale è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.

I giocattoli e i cosmetici sono stati sottoposti invece a sequestro amministrativo mentre i proprietari dei due esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Ragusa con multe che possono arrivare fino a 25.823 euro.