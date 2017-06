Brescia, evasione da circa 1,5 milioni in due anni: imprenditore edile denunciato

Brescia, 21 giu - L’attività d’intelligence, le informazioni scaturenti delle banche dati e le notizie acquisite sul territorio da parte dei finanzieri della Tenenza di Pisogne (Brescia) hanno permesso di accendere il faro sull’attività posta in essere da un imprenditore edile.

I sospetti e l’incrocio delle informazioni hanno poi trovato concreto riscontro dall’esito di una specifica attività di controllo fiscale condotta dai militari nei confronti di una società edile della media Val Camonica.

Il servizio ha permesso di constatare come un 58enne di Pisogne, rappresentante legale della società, «nel 2012 abbia occultato ricavi per circa 2.500.000 di euro e non versato imposte per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro», spiegano le Fiamme Gialle.

L’imprenditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di infedele dichiarazione ed omesso versamento delle imposte.