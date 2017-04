Taranto, paura a Massafra: uomo spara a sorvegliato speciale e ferisce una donna

Taranto, 26 apr - Paura ieri pomeriggio a Massafra, in provincia di Taranto, per un tentato omicidio in piazza Vittorio Emanuele. Il presunto responsabile,, è stato arrestato dai Carabinieri. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato lui a sparare più volte da un'auto

Uno dei proiettili sparati ha colpito accidentalmente il lunotto posteriore di un'autovettura in transito, su cui viaggiava una famiglia, e le schegge di vetro hanno causato lievi lesioni ad una giovane donna che sedeva sul sedile posteriore.

I Carabinieri hanno subito identificato il presunto responsabile, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e altri indizi. Illeso il sorvegliato speciale, obiettivo del tentato omicidio, che è stato denunciato per favoreggiamento poiché reticente quando è stato ascoltato dai militari a cui non ha fornito alcuna informazione utile.

Anche il 31enne arrestato era sottoposto alla sorveglianza speciale e quindi, oltre al tentato omicidio, deve rispondere della violazione delle prescrizioni, del porto abusivo di arma clandestina ed esplosione di colpi in luogo pubblico. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.(AdnKronos)