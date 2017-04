Pinocchio e i Carabinieri: a Torino rivive la favola presso la Scuola Allievi CC

Torino, 22 apr - Dal oggi, presso la, rivive la favola die l’accostamento del celebre burattino ai Carabinieri non è casuale.

E’ infatti nella seconda metà dell’Ottocento che, nel bel mezzo del processo di unificazione dello Stato italiano, si affaccia nelle comunità annesse al Regno Sardo - Piemontese la figura del Carabiniere. Un tutore della legge innovativo per il tempo che, nel comunicare ordine e sicurezza, non sfugge alla penna dello scrittore toscano Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, che li inserisce nel suo racconto, quasi fossero una novità fiabesca.

"Preso per il naso" è un percorso espositivo dove l’estemporaneità e le intemperanze del burattino si scontrano con l’imperturbabilità del Carabiniere.

La manifestazione, curata, organizzata e diretta da Antonio Attini e Franco Balducci, con la partecipazione della pittrice Teresita Terreno, vedrà non solo opere a tela e grafiche, ma cimeli e oggetti che proveranno a far rivivere alle più diverse infanzie un’esperienza unica.

Caserma “Cernaia”, Sale di Rappresentanza dal 22 aprile – 13 maggio 2017, orari di apertura dal pubblico:

Lunedi al Sabato: ore 09.30 – 12.00 / 14.00 -18.00

Domenica: ore 09.30 – 12.00

Ingresso da Via Valfrè n. 5

Inaugurazione: Sabato 22 aprile 2017, ore 11.00

Guarda la Locandina