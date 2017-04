Enna, furti e truffe alle anziane: fermate cinque persone a Piazza Armerina

Enna, 21 apr - Avrebbero messo a segno truffe e furti ai danni di anziani soli e affetti da problemi psichici. Con questa accusa, i Carabinieri hanno arrestato, G. A. A., 58 anni, S. D. P., 50 anni, e G. S., 19 anni, per i quali sono stati disposti i domiciliari.

Per D. I. S., 31 anni, e G. P., 40 anni, invece, è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla Stazione Carabinieri di Piazza Armerina.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore, Francesco Augusto Rio, sono state condotte tra marzo e maggio del 2016.

Secondo le accuse, nel marzo dello scorso anno, G. A. A. e G. S., con la scusa di dover usufruire dei servizi igienici, sarebbero riusciti a entrare nell'abitazione di una donna di 85 anni, affetta da demenza senile e, approfittando del precario stato di salute della vittima, avrebbero iniziato a rovistare nei cassetti della casa, prima di dileguarsi all'arrivo della badante.

Il mese successivo, invece, ad entrare in azione sarebbero stati G. A. A. e S. D. P.. I due si sarebbero presentati a casa di una donna affetta da disturbi intellettivi, per i quali percepisce una pensione di invalidità, e spacciandosi quali assistenti sociali del Comune di Piazza Armerina sarebbero riusciti a farsi consegnare 1.400 euro in contanti prospettandole falsamente un aumento futuro della pensione.

La settimana successiva, infine, quattro di loro si sarebbero presentati di nuovo a casa della donna, convincendola a consegnare altri 500 euro. A bloccarli, questa volta, c'erano i Carabinieri.(AdnKronos)