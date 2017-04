Catania, usa il figlio di 8 anni per eludere i controlli: arrestato pusher con mezzo chilo di cocaina

Catania, 21 apr – Ha utilizzato il figlio di 8 anni come copertura per trasportare in tranquillità mezzo chilo di cocaina sul motorino. È successo la notte scorsa a Catania. I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, però, l'hanno fermato per un controllo e arrestato in flagranza.

A finire in carcere, con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 33 anni, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L'operazione antidroga è stata messa a segno dagli uomini del Nucleo Operativo nel cuore di San Cristoforo. I militari hanno notato l'uomo, personaggio conosciuto ma slegato al mondo dello spaccio, alla guida di un motorino con a bordo il figlioletto di appena 8 anni, utilizzato proprio per eludere i controlli, entrambi senza casco.

Appena bloccato i Carabinieri si sono accorti della busta che l’uomo teneva stretta tra le gambe: un sacchetto di plastica contenente circa mezzo chilo di cocaina pura.

Decidendo nell’immediato di perquisire anche la sua abitazione, gli operanti sono riusciti a rinvenire altri 70 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione nonché materiale utilizzato per il taglio e il dosaggio degli stupefacenti.

La droga sequestrata, opportunamente lavorata e immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una cifra superiore a 150.000 euro. L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.