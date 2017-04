Reggio Calabria, scoperto arsenale a Gioia Tauro: arrestato un 21enne

Reggio Calabria, 21 apr - Ricettazione e detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo clandestine. Con queste accuse, è stato arrestato nelle scorse ore a Gioia Tauro. Ad entrare in azione, coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro, diretta dal Tenente Gabriele Lombardo, i militari della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Aiutante Giuseppe Cerro, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori ''Calabria'' e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

L'operazione che ha portato all'arresto del giovane incensurato è il frutto di un'attenta analisi delle dinamiche del territorio, di controlli accurati ad opera dei militari che sono arrivati sino all'abitazione del 21enne: casa situata negli Stradoni al confine tra il Comune di Gioia Tauro e quello di Rosarno, da sempre oggetto di attenzione info-investigativa da parte delle forze dell'ordine.

La perquisizione, iniziata all'alba, ha visto l'impiego di circa 30 militari dell'Arma che hanno setacciato l'intera abitazione e le sue pertinenze, estendendo le ricerche anche ai poderi limitrofi.

E proprio l'accuratezza nell'attività di ricerca, svolta dai Carabinieri della Territoriale ma anche dai Cacciatori dello Squadrone Eliportato e delle Unità Cinofile, ha permesso di rinvenire, all'interno di un ovile vicino all'abitazione di campagna del 21enne, un fusto, opportunamente interrato e termo-sigillato, con all'interno un vero e proprio arsenale.

Abilmente avvolte in una pellicola in plastica, i militari hanno infatti rinvenuto una mitragliatrice, simile a quelle in dotazione alle forze di polizia, marca Beretta mod. m/12-s cal. 9 parabellum, con matricola punzonata e relativo caricatore; una pistola marca CZ 75 cal. 9 luger con relativo caricatore; una pistola marca Taurus mod. 24/7 cal. 9 x 21 con relativo caricatore. Tutte in perfetto stato di conservazione, completamente lubrificate e pronte all' uso. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà portato al Ris di Messina per le analisi balistiche del caso.

L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato portato alla Casa Circondariale di Palmi (RC) su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica in attesa del giudizio di convalida.

«L'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e dei Cacciatori di Calabria conferma ancora una volta la pervasiva presenza delle forze dell'ordine e delle Istituzioni in generale nel delicato territorio della Piana di Gioia Tauro - sottolineano gli uomini dell'Arma - da sempre feudo incontrastato delle più potenti cosche di 'ndrangheta calabresi».