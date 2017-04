Monza, denaro falso per 1 milione e 400 mila euro nel campo nomadi di Vimercate

Monza, 19 apr - Una macchinetta contabanconote e una valigia contenenteper 1 milione e 250 mila euro (in tagli da 500 e da 50), 130 mila franchi svizzeri (in tagli da 1.000) e 30 mila dollari americani (in tagli da 100). È quanto hanno trovato iieri pomeriggio, durante un controllo nel campo nomadi di via per Trezzo, nella periferia cittadina. Il controllo è stato coadiuvato dalle unità cinofile del Nucleo di Casatenovo (LC).

Il denaro falso è stato rinvenuto all'interno di un caravan in disuso adibito a magazzino e sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà delle banconote, alla loro provenienza e destinazione.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 15 persone (5 uomini, 2 donne e 8 minori), delle quali 3 già note alla Giustizia, e verificata la documentazione di bordo di 5 veicoli e 4 roulotte.