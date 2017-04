Roma, picchia la compagna dopo banale lite ai fornelli: donna ricoverata in gravi condizioni

Roma, 18 apr - Una banalissima lite sulle quantità di uova da usare per preparare le fettuccine fatte in casa ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È accaduto ieri, intorno alle 13, in un appartamento a Castelverde, a Roma, dove un uomo di 50 anni ha cercato di strangolare e poi

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Tivoli.

Sono stati proprio i sanitari del 118, arrivati sul posto dopo la segnalazione di una violenta lite, a chiamare i militari. I soccorritori infatti avevano trovato il 50enne seduto a terra sul pianerottolo davanti alla porta di casa, chiusa: l'uomo ha raccontato di aver cercato di strangolare la convivente e di averla massacrata di botte e di essere poi uscito ma, chiusa la porta, si era reso conto di aver lasciato dentro le chiavi.

Vista la situazione e non potendo entrare nella casa per prestare soccorso alla ferita, il personale del 118 ha chiamato i Carabinieri che, arrivati sul posto, hanno forzato la finestra della sala da pranzo e sono riusciti ad entrare.

La donna, una romena di 44 anni, svenuta, era in bagno in una pozza di sangue con vistose ferite alla testa. È stata trasportata all'ospedale di Palestrina e poi trasferita al Policlinico Umberto I di Roma: non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato gravi lesioni.

Il motivo del litigio degenerato nella violenta aggressione, come emerso dalle indagini dei Carabinieri, è stato la quantità di uova da usare per fare la pasta in casa. Il 50enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato nel carcere di Regina Coeli.(AdnKronos)