Isernia, si fingono Carabinieri per truffare un'anziana di Castelpetroso: tre denunce

Isernia, 18 apr - Hanno tentato di truffare un'anziana, fingendosi Carabinieri, ma sono stati scoperti e denunciati per tentata truffa aggravata. È accaduto a Castelpetroso (Isernia). Da diversi mesi i Carabinieri svolgono, attraverso incontri, distribuzione di un vademecum e uno spot sulle emittenti televisive regionali.

Così quando a Castelpetroso una 85enne del posto è stata contattata da un sedicente avvocato ha subito capito che si trattava di una truffa. L'uomo ha chiamato l'anziana dicendole che la figlia aveva causato un incidente stradale e che doveva immediatamente pagare una multa di ottocento euro, che sarebbe stata riscossa da un Carabiniere in borghese nella sua abitazione.

La donna insieme ad un suo vicino di casa, pensionato 80enne, ha allertato i militari della stazione di Cantalupo nel Sannio, territorialmente competenti, che attraverso la centrale operativa del comando provinciale hanno fatto scattare l'operazione: in tre, un 30enne, un 28enne ed un 27enne, tutti provenienti dalla zona di Secondigliano, Napoli, sono stati bloccati mentre si recavano dalla vittima a bordo di un'auto intestata ad una società di noleggio.

Nei confronti dei tre è scattata una denuncia per tentata truffa aggravata. Sono in corso indagini per accertare se i tre siano coinvolti in altri episodi analoghi avvenuti in provincia di Isernia nei mesi scorsi.(AdnKronos)