Napoli, magazzino del falso scoperto dai Carabinieri: denunciato un 38enne

Napoli, 14 apr - Un 'magazzino del falso' è stato. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Centro, insieme a colleghi della Compagnia Stella, hanno denunciato un 38enne per violazione di sigilli, ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchio falso.

Durante una perquisizione in un garage nella sua disponibilità, che era già stato sequestrato per contraffazione di marchi, è stato nuovamente trovato in possesso di materiale illegale: 719 pezzi tra capi di abbigliamento, vestiti e scarpe con i marchi falsi delle più note griffes nazionali e internazionali.

L'uomo aveva tolto i sigilli di un sequestro precedente e ripreso le ''attività''.(AdnKronos)