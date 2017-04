Palermo, truffa a un anziano: denunciata coppia di Misilmeri

Palermo, 13 apr - Con l'accusa di avere abusato dello stato di infermità di una persona anziana "allo scopo di trarne profitto" i Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno denunciato una coppia: L.B.M. di 53 anni e P.R di 24 anni, sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di Misilmeri.

I due, secondo le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dal pm Annadomenica Gallucci del Tribunale di Termini Imerese, "hanno indotto la loro vittima ad aprire un conto corrente presso l'ufficio postale di Roccapalumba, facendosi al contempo delegare ad operare liberamente, e ad usufruire del rilascio di carte di pagamento e carnet di assegni".

Sono ancora in corso accertamenti per verificare "se e quante persone abbiano subito truffe nelle ultime settimane", dicono i militari che avvertono: "Per far ciò è essenziale la collaborazione della popolazione, che con la denuncia dei fatti accaduti aiuterà gli inquirenti a chiarire la dinamica dell'intera vicenda, impedendo che tali episodi rimangano impuniti".(AdnKronos)