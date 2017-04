Roma, condannati per omicidio in Romania: arrestati dai Carabinieri due ricercati

Roma, 12 apr – Ieri mattina, nei pressi della stazione ferroviaria San Pietro, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno individuato e arrestato, ai fini di estradizione, un uomo e una donna, entrambi 38enni originari della Romania, colpiti daemesso dall’Autorità Giudiziaria del loro Stato.Lo scorso marzo erano stati condannati entrambi per il reato di, pena massima di anni 20 per l’uomo e di anni 5 per la donna.

Secondo le accuse, il 23 giugno del 2013, in Romania, dopo essersi introdotti all’interno di un’abitazione a scopo di rapina, avevano ucciso una persona colpendola ripetutamente con un corpo contundente.

Prontamente bloccati dai Carabinieri, sono stati portati in carcere, a Regina Coeli e Rebibbia Femminile, a disposizione della Corte d’Appello di Roma e in attesa delle procedure di estradizione.