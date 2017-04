Torino, in casa con 100 piante di marijuana. L'arrestato: «È per uso terapeutico»

Torino, 12 apr - In caserma erano arrivate diverse chiamate per segnalare un probabile laboratorio e centro di vendita della droga a Mattie. I Carabinieri della Compagnia di Susa hanno così perquisito la casa di un operaio, L.M., di 25 anni.

Nell’appartamento i militari hanno trovato una serra artigianale per la produzione della marijuana, 5 kg di droga essiccata, 100 piante verdi, oli derivati da hashish, 1 bilancino e materiale per il confezionamento in dosi.

All’interno di alcuni cartoni per pizza d’asporto, i Carabinieri hanno trovato diverse dosi stupefacente, molto probabilmente pronte per essere consegnati ai clienti.

Ai militari l’arrestato ha detto di produrre la marijuana per uso terapeutico.