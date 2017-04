Nuoro, 11 apr - Arresti e perquisizioni per associazione mafiosa. È in corso da stamani un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tonara (Nu) e del Noe di Cagliari denominata 'Terra bruciata' finalizzata allo smantellamento di un'organizzazione criminale di tipo mafioso per reati ambientali, traffico di rifiuti e incendi dolosi.

Sono in corso arresti e perquisizioni nelle province di Nuoro e Oristano. Cinque le misure cautelari in carcere, ai domiciliari e obbligo di dimora.(Adnkronos)