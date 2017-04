Spaccio di droga nelle province di Taranto e Brindisi: 13 arresti

Taranto, 11 apr - È in corso, in provincia di Taranto, l'esecuzione, da parte dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciali, di 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone,

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a conclusione di indagini condotte dalla Procura della Repubblica ionica, di 'concorso in detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti' in diversi centri della provincia di Taranto e della limitrofa provincia di Brindisi.

Sono in corso numerose perquisizioni con l'ausilio di cani antidroga. All'attività, eseguita da circa 70 militari del Comando Provinciale, concorre un elicottero dell'Arma.(AdnKronos)