Milano, fermati dopo il furto di una borsa: in via Padova il deposito della refurtiva [VIDEO]

Milano, 11 apr - I Carabinieri della Compagnia di Rho (MI) hanno tratto in arresto, rispettivamente di 35, 36 e 60 anni d’età, nonché, tutti già noti alla Giustizia, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto, ricettazione, uso di sigilli e strumenti contraffatti e possesso di documenti di identificazione falsi.

I militari dell’Arma sono entrati in azione in seguito al furto da un hotel della borsa di una designer 46enne, in città per il Salone del Mobile.

Le immediate ricerche del ladro, 34enne, hanno portato al suo fermo mentre tentava di allontanarsi a bordo di un’utilitaria assieme al complice 60enne.

La successiva perquisizione dell’abitazione dell'uomo, nella nota via Padova, ha consentito di scoprire un vero e proprio bazar di borse, occhiali da sole e portafogli di marca rubati, oltre a smartphone, orologi, monili in oro e argento, denaro e documenti contraffatti.