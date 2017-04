Roma, in casa con pistole e droga: in manette 4 persone a Torre Maura

Roma, 10 apr – Li hanno scovati all’interno del loro appartamento di, zona Torre Maura, con 2 pistole complete di caricatori e 70 cartucce, oltre 330 grammi di cocaina, documenti falsi e carte di credito di dubbia provenienza.

Seguendo una pista di droga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 4 persone con le accuse di ricettazione, possesso ingiustificato di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di documenti di identificazione falsi.

Si tratta di due cittadini albanesi, di 29 e 34 anni, di un 53enne romano e un 71enne, originario di Catania, tutti disoccupati e domiciliati nell’appartamento.

La mirata attività investigativa dei Carabinieri si è conclusa alle prime luci dell’alba quando è scattato il blitz nell’abitazione di Torre Maura.

Bloccati i 4 inquilini, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo Smith & Wesson completa di caricatore e proiettili, denunciata rubata in provincia di Venezia nel 2011, una pistola Walther calibro 22 completa di caricatore e 62 proiettili, denunciata rubata nella provincia di Terni nel 2015, oltre 330 grammi di cocaina e materiale per il taglio e il confezionamento, carte di identità palesemente contraffatte e diverse carte di credito, di cui i 4 malviventi non hanno saputo fornire la provenienza.

Tutto il materiale trovato è stato sequestrato: le armi saranno inviate al laboratorio di balistica del RIS di Roma per accertare se possano essere state utilizzate in passati o recenti fatti di cronaca.

Gli arrestati sono stati portati in carcere, a Regina Coeli.