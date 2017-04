Como, blitz dei Carabinieri nei boschi a Turate: 4 pusher in manette

Como, 7 apr - Dopo un prolungato appostamento effettuato nel corso della nottata, i Carabinieri della stazione di Turate, nel comasco, con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Pontechiasso, hanno arrestato quattro spacciatori dei boschi, in possesso tra l'altro di una pistola clandestina.

Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba, nei boschi a cavallo tra i comuni di Lomazzo e Turate. I militari hanno sorpreso tre marocchini e un italiano, tutti senza fissa dimora, in un bivacco. Dormivano tra la vegetazione sotto alcune coperte e teli di plastica.

Bloccati dai militari nonostante il tentativo di fuga, sono stati trovati in possesso di cocaina, eroina, hashish e marijuana, già suddivise in dosi per circa 300 grammi di stupefacente che sarebbe fruttato migliaia di euro. Scavando, sotto terra, inoltre, sono stati ritrovati materiali per il confezionamento e bilancini di precisione.

Nelle tasche rinvenuti inoltre 1.660 euro, ritenuti il provento delle precedenti giornate di attività. Uno dei tre marocchini aveva inoltre una pistola calibro 7,65 alla cintola dei pantaloni, una Beretta perfettamente funzionante completa di caricatore con 6 colpi.

Gli inquirenti ora indagheranno sulla sua provenienza e sull'eventuale utilizzo effettuato.(AdnKronos)